РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В подмосковном Подольске задержали 47-летнего пенсионера органов МВД по подозрению в организации похищения человека, говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по Подольску ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 47-летнему пенсионеру органов МВД в организации похищения человека из корыстных побуждений с применением насилия, не доведенного до конца по независящим от него обстоятельствам», – говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый находясь с потерпевшим в конфликтных отношениях на почве финансовых вопросов, приискал для совершения преступления людей, не будучи осведомленным, что это сотрудники УУР ГУ МВД России по Московской области, действовавшие в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Обвиняемый за денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей попросил «исполнителей» похитить его 48-летнего знакомого и добиться подписания документов, в соответствии с которыми мужчина якобы взял в долг у третьих лиц 100 миллионов рублей.

«После того, как обвиняемый передал денежное вознаграждение «исполнителям» за якобы совершенное преступление, он был задержан. К настоящему времени по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – поясняется в материале.