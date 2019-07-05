РИАМО - 5 июл. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в пятницу, в День промышленника Московской области, вручил благодарности губернатора представителям двух крупных династий завода «ЗиО-Подольск» - Николаю Лощилину и Владимиру Харчевникову, передает корреспондент РИАМО.

«За целый век на «ЗиО-Подольск» появились свои легендарные династии. Я очень рад вручить представителям этих династий заслуженные награды», - сказал Воробьев после осмотра предприятия и общения с рабочими.

Трудовой стаж династии Лощилиных на заводе составляет 194 года, при этом глава династии, Николай Лощилин, 14 лет со дня основания работал на предприятии слесарем.

Трудовой стаж династии Харчевниковых составляет 388 лет. Всего на заводе в разное время работали 13 членов этой семьи.

Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» является одним из крупнейших в России изготовителей и поставщиков высокотехнологичного теплообменного оборудования для предприятий топливно-энергетического комплекса. На «ЗиО-Подольск» работают почти 3 тысячи человек, последние годы на предприятии открываются новые рабочие места. При этом средняя заработная плата составляет более 65 тысяч рублей, предоставляется социальный пакет.