РИАМО ( КРАСНОГОРСК) - 5 июл. Свыше 4,5 тысяч ям оцифровали и заделали на муниципальных дорогах в подмосковном Красногорске в текущем году, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«В этом году (2019 году – ред.) у нас в городском округе проходит ямочный ремонт в очень серьезных масштабах. Первым этапом работы стал большой ямочный ремонт на муниципальных дорогах. В том числе при участии активных жителей было оцифровано 4 550 ям, все они заделаны», – сообщила Хаймурзина.

Она добавила, что жители продолжают сообщать о дорожных дефектах в администрацию округа.

«Второй этап работы, который сейчас активно идет, это ямочный ремонт на дворовых территориях. В настоящий момент оцифровано около 1 550 ям. Около 300 отремонтировано», – отметила Хаймурзина.

Она подчеркнула, что ускорить работу помогают активные жители, которые сообщают о ямах через портал «Добродел», обращаются в администрацию с заявлениями или через соцсети, пишут личные сообщения главе муниципалитета и начальнику управления транспорта, связи и дорожной инфраструктуры Евгению Владимирскому.