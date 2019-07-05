РИАМО - 5 июл. На территории «Москва-Сити» стартовали подготовительные работы к строительству 101-этажного небоскреба — в его стилобатной части запланирован бизнес-центр, магазины, рестораны, детский досуговый центр, а в высотной – квартиры, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

«Сегодня мы представляем проект самой высокой в Европе жилой башни, которая появится в «Сити». В настоящее время идет устройство тестовых свай и ограждение котлована. Это очень сложный и амбициозный проект, но я уверен, что он будет построен с высоким качеством и в срок», — заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума.

Он напомнил, что «Мосижпроект» — крупнейший в Москве и в России инжиниринговый холдинг. Эта городская компания реализует все и самые масштабные и важные для города проекты – развитие метро и сети дорог, строительство ряда ТПУ и ряд других.

Генеральный директор компании «Мосинжпроект» Марс Газизуллин в свою очередь отметил, что при возведении монолитных конструкций будет использоваться 3 высотных башенных крана, которые крепятся к монолитному конструктиву здания и наращиваются по мере производства работ на необходимую высоту.

«Площадь застройки составляет 0,8 гектара. В пиковый период при производстве работ на объекте будет задействовано не менее 2 тысяч человек», — подчеркнул Марс Газизуллин.

Первый заместитель генерального директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев уточнил, что проектом предусмотрено строительство многофункционального высотного жилого комплекса с подземной автостоянкой - небоскреба в форме скошенной призмы с градиентными стеклянными фасадами. Общая высота башни составит 405 метра, высота стилобата – 80 метров. В здании предусмотрены 101 надземный этаж и 3 подземных.

«Это уникальный по функциональным, визуальным и технологическим параметрам объект, аналоги которого отсутствуют не только в России, но и в Европе», - подчеркнул Суниев.

Новая высотка расположится вдоль 1-го Красногвардейского проезда по соседству с башнями «Меркурий» и «Гранд Тауэр», ее оснастят самыми передовыми системами инженерных коммуникаций, в том числе системой «умный дом». В стилобатной части здания планируется размещение бизнес-центра, магазинов, ресторанов, детского досугового центра, а в высотной – квартир. На уровне 100 этажа разместится смотровая площадка. Будущий небоскреб будет на 33 метра выше, чем здание «Башня Федерации» на территории «Москва-Сити».

«Москва-Сити» — один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются на территории России за последние десятилетия. Деловой центр возводится на Пресненской набережной. Здесь создается зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты для проживания и досуга.