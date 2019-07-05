РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В одном из дворов в поселке Молодежный Подольска планируют приступить к строительству детской игровой площадки в июле, сообщила депутат совета депутатов округа Ирина Талпа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В поселке Молодежный Подольска на днях прошла встреча с жителями по вопросу благоустройства территории во дворе домов №№10, 11, 12, 13, 14 и 15. О предстоящих работах рассказала начальник территориального отдела «Лаговский» администрации округа Лариса Прошкина.

«На встрече озвучили объемы работ, показали проект. Жители живо включились в обсуждение, вносили предложения. Но в целом, проект по своему наполнению устроил каждого. Одна из насущных просьб – установка бельевиц рядом с домом, так как на первых этажах нет балконов. Помимо этого, жители попросили увеличить количество парковочных мест, но при этом максимально сохранить зеленое пространство. В июле начнется первый этап – установка детской площадки. Далее – благоустройство и освещение», – сказала Талпа.

Она добавила, что также жители попросили высадить деревья вокруг новой площадки во время акции «Посади свой лес».

«Готовим пожелания по саженцам и будем ждать включения поселка Молодежный в адресный перечень по посадке», – заключила Талпа.