РИАМО - 5 июл. В управлении Роспотребнадзора по Московской области в период с 8 июля по 22 июля 2019 года будет работать горячая линия для тематического консультирования граждан по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщается на сайте ведомства.

«Интересующие вас вопросы вы сможете задать по телефону горячей линии 8-800-555-49-43, специалистам отдела защиты прав потребителей - по телефону 8(498)684-48-03. Консультацию по инфекционным угрозам за рубежом вы сможете получить по телефону 8(495)586-12-23», — говорится в сообщении.

Консультации также проведут специалисты территориальных отделов управления с 10:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:00.