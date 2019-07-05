РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. В подмосковных Люберцах 7 июля пройдет уборка в лесном массиве, всех желающих приглашают принять участие в мероприятии, сообщается на официальной странице управления по охране окружающей среды администрации Люберец в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители поселков Красково и Малаховка, 7 июля на улице Совнаркомовской вблизи дома №7, в 11:30 состоится воскресник! Планируем прибраться в лесном массиве между поселениями Красково и Малаховка», – говорится в сообщении.

Управление по охране окружающей среды приглашает жителей к участию в воскреснике.