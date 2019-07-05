РИАМО - 5 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу поздравил сотрудников завода «ЗиО-Подольск» со столетием предприятия и Днем работника промышленности, передает корреспондент РИАМО.

«Уже 100 лет вы делаете очень важную работу. Стабильность - признак мастерства. Новые компетенции, новые изделия - это очень важно. Я хотел бы вас поблагодарить. Мы сегодня отмечаем День промышленника. Это ваш праздник! Хочется сказать слова благодарности за ваш труд!» - сказал Воробьев во время посещения производственного цеха предприятия.

Он отметил, что предприятие сохраняет традиции, постоянно развивается, активно трудоустраивает молодых специалистов. За 3 года трудоустроили больше 300 выпускников.

Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» является одним из крупнейших в России изготовителей и поставщиков высокотехнологичного теплообменного оборудования для предприятий топливно-энергетического комплекса. На «ЗиО-Подольск» работают почти 3 тысячи человек, последние годы на предприятии открываются новые рабочие места. При этом средняя заработная плата составляет более 65 тысяч рублей, предоставляется социальный пакет.