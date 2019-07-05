РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Региональный оператор ООО «МСК-НТ» установил на территории Подольска свыше 3,2 тысяч контейнеров для смешанных отходов, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

С нынешнего года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах. Подольск вошел в Чеховский кластер, региональным оператором которого стала компания ООО «МСК-НТ».

«ООО «МСК-НТ» продолжает наращивать контейнерный парк и техническую оснащенность. Только за июнь на контейнерных площадках было установлено 49 синих баков для стекла, пластика, бумаги и металла и 130 серых – для смешанных отходов. К парку техники за этот период присоединилось дополнительно еще 2 серых мусоровоза и один ломовоз. Для предоставления качественной услуги по вывозу ТКО, компания за полгода провела огромную работу. В частности, в округе (Подольск, – ред.) был сформирован контейнерный парк в количестве 3 276 серых контейнеров для смешанных отходов и 653 синих контейнеров для раздельных отходов и организован раздельный вывоз РСО», – говорится в сообщении.

Серые контейнеры вывозят ежедневно 64 серых мусоровозов, синие – 4 синих брендированных мусоровоза, бункеры с крупногабаритными отходами – до 5 бункеровозов и так далее.

«За полгода значительно изменилось отношение жителей к раздельному сбору отходов. И как следствие – скорость наполняемости синих контейнеров растет и потому есть необходимость увеличить количество контейнеров для раздельного сбора. Эта тенденция характерна не только для Подольска, но и для всего Подмосковья. Поэтому в пятницу, 5 июля, компания ООО «МСК-НТ» добавила синие баки в Подольске на площадки многоквартирных домов по трем адресам: улица 65-летия Победы, дом №14, Флотский проезд, дом №1 и Флотский проезд, дом №3», – поясняется в материале.