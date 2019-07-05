РИАМО - 5 июл. Информация о возгорании в бизнес-центре «Москва-Сити» не подтвердилась, службы МЧС по данному адресу не привлекались, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

Ранее СМИ сообщили, что в «Москва-Сити» эвакуировали здание, где располагаются министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минпромторг и Минэкономразвития России. В правительственном комплексе сработала пожарная сигнализация.

«Возгорания там нет. По нашей части там мы не привлекались. Никаких заявок и звонков оттуда не поступало», - сказал собеседник агентства.