РИАМО – 5 июл. Стал известен ожидаемый заработок молодых людей из крупных городов России в диапазоне от 18 до 30 лет: на самый высокий оклад ориентируются работники ИТ, сообщает RТ.

Данные получены из опроса специалистов РАНХиГС, в котором дали ответы свыше 2 тысяч человек.

«Треть из них (специалистов в сфере информационных технологий) считают, что их образование и уровень квалификации позволяют им претендовать на зарплату от 50 до 60 тысяч рублей в месяц. Около 20% IT-специалистов рассчитывают на 40—50 тысяч рублей, четверть хотели бы получать от 30 до 40 тысяч рублей в месяц», — говорится в материале.

Работники правоохранительных структур считают, что они заслуживают заработка от 50 до 60 тысяч рублей в месяц. Такие запросы продемонстрировала четверть специалистов отрасли. Другая четверть сказала, что ее удовлетворит оклад 30—40 тысяч рублей.

Месячный заработок от 30 до 40 тысяч рублей считается приемлемым почти среди всех специалистов сфер «финансы», «реклама» и «консалтинг». 15% из них согласны остановиться на окладе в 20—30 тысяч рублей в месяц.

Самыми непритязательными по вопросу оплаты труда оказались молодые люди, чья специализация связана с образованием, наукой, культурой и здравоохранением. 40% этих работников назвали уровень зарплаты в 20—30 тысяч рублей в месяц. Более высокие финансовые запросы лишь у 10% молодых специалистов из этих отраслей: они ориентируются на 40—50 тысяч рублей в месяц.