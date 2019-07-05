РИАМО - 5 июл. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов вручил награды лучшим сотрудникам и коллективам промышленных предприятий в рамках проведения форума «День промышленника Московской области - 2019», передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Уважаемые промышленники, мы празднуем важный ежегодный праздник, отдавая дань той части нашей страны, которая дает почти четверть бюджета. Это сотни тысяч людей, ежедневно трудящихся. <…> То, что делается в промышленности в Московской области, вызывает глубокое уважение, и мы, правительство Московской области, по всем программам, которые реализованы благодаря нашему губернатору Андрею Воробьеву, будем поддерживать промышленность и дальше», — сказал Хромов.

Он отметил, что за последние три года промышленность в Московской области растет как минимум на 10%.

«Хотел бы от лица правительства Московской области поздравить вас с этим праздником. Ваша заслуга в том, что нам не стыдно за нашу промышленность. Я думаю, что у промышленности Московской области, промышленности РФ есть все возможности еще кратно расти и поставлять все больше продукции», — добавил Хромов.

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоено генеральному директору АО «Электростальский завод тяжелого машиностроения» Владимиру Зарудному. В рамках мероприятия знаком «За заслуги перед Московской областью III степени» наградили заместителя генерального директора, начальника производства ПАО НПП «Аэросила» из городского округа Ступино Владимира Мартынова.

Звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» получили директор по качеству ЗАО «Зио-Здоровье» город Подольск Елена Пыркова, инженер-конструктор первой категории АО НПК «Конструкторское бюро машиностроения» города Коломна Татьяна Борисова, а также заместитель начальника отдела по конструкторской работе ООО «НПП «Томилинский электронный завод» городского округа Люберцы Юрий Лилин, фрезеровщик пятого разряда АО НПО имени Лавочкина Анатолий Моторин.

Кроме того, благодарностью губернатора Московской области отмечены машинист компрессорных установок пятого разряда металлургического завода «Электросталь» Ирина Кондрашова и ведущий научный сотрудник ФГУП ЦНИИмаш города Королева Инна Чернова.

Также благодарность губернатора Подмосковья была объявлена коллективу АО «ОК-Лоза» из Сергиева Посада.

В рамках ежегодной премии, посвященной Дню промышленника Московской области, в номинации «Лидер промышленного производства» награду вручили представителями ООО «Марс». В номинации «Региональный лидер по темпам промышленного развития» был награжден городской округ Богородский. В номинации «Новое производство года» награда была вручена АО «ФП «Оболенское». В номинации «Лидер программы повышения производительности труда» победил ЗАО «Энергомаш» из Чехова.

День промышленника – эффективная дискуссионная площадка для обсуждения ключевых тенденций отрасли, поиска новых партнеров и инновационных решений в области региональной промышленности. Организатором форума выступает министерство инвестиций и инноваций Московской области.