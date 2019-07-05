РИАМО - 5 июл. В 2019 году аграрии Подмосковья планируют собрать более 300 тысяч тонн пшеницы, средняя урожайность составит 28-30 центнеров с гектара, сообщил журналистам в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В этом году нам не очень помогает погода, были очень хорошие виды на урожай, мы посеяли больше зерновых в этом году, чем в прошлом, примерно на 30 тысяч гектаров. Но с учетом очень тяжелой весны с точки зрения осадков – практически 40 дней у нас на юге Подмосковья не выпадало дождей - конечно же, развитие растений замедлилось. Сейчас дожди пошли, но в целом процентов 15-20 мы точно недоберем именно из-за погодных условий», — сказал Разин.

Он добавил, что более 300 тысяч тонн пшеницы точно соберут. При этом цель – сбор 500 тысяч тонн – вполне реальна, так как посевные площади в регионе растут и урожайность должна из года в год повышаться. В этом году средняя урожайность ожидается на уровне 28-30 центнеров с гектара, изначально планировалось выйти на показатель 35-36 центнеров с гектара, но погода внесла свои коррективы.

«Буквально чрез 10-12 дней стартует массовая уборочная кампания. Пойдем в поля убирать озимую пшеницу. И тут, конечно, тоже важно, чтобы дожди не вносили свои коррективы, чтобы пшеница была сухая», — заключил Разин.