РИАМО - 5 июл. Производителя мяса в Егорьевске лишили декларации о соответствии на продукцию из-за найденных фальсификаций в ее составе, нарушения выявили при проверке продукции гипермаркета «Лента» в городе Белгород, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В апреле 2019 года в ведомство из территориального управления Россельхознадзора по Белгородской области поступила информация о факте нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О пищевой продукции в части ее маркировки» АО «Новая столица» (Московская область, город Егорьевск, Коломенское шоссе, дом №2).

«Управлением проведен анализ предоставленной информации, и установлено, что при проведении проверки общества с ограниченной ответственностью «Лента» (Белгородская область, город Белгород, улица Щорса, дом №43А) управлением Россельхознадзора по Белгородской области были отобраны пробы животноводческой продукции - колбаса вареная «Докторская», производитель АО «Новая столица» - и направлены в ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория»», — говорится в сообщении.

Согласно полученным результатам лабораторных исследований в отобранном образце установлена фальсификация сырьевого состава (выявлено содержание кожи птиц, что не допускается ГОСТом, заявленным изготовителем).

В июне 2019 года управлением в отношении АО «Новая столица» возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 Кодекса об административных правонарушениях РФ, материалы дела переданы в суд. Юридическому лицу выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии на вышеуказанную продукцию. Информация направлена в территориальное управление Роспотребнадзора и Федеральную службу по аккредитации.