РИАМО - 5 июл. В Подмосковье к 2023 году планируется создать реабилитационный центр для детей с расстройством аутистического спектра (РАС), говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

В следующем году в регионе планируется также открыть два региональных ресурсных центра для детей с аутизмом, их родителей и педагогов. Центры будут функционировать на базе уже существующих психолого-педагогических центров. В них будет вестись работа с детьми и родителями. Сейчас в Подмосковье есть восемь ресурсных классов, еще два будут открыты 1 сентября в Одинцове и Химках. В планах – открытие еще десяти до конца 2020 года.

«Мы работаем над тем, чтобы охватить все муниципалитеты Подмосковья, где есть такая потребность. Кроме того, мы планируем к 2023 году в Клину создать областной реабилитационный центр для детей с расстройством аутистического спектра. Ежегодно он будет обслуживать 1,5 тысяч детей», — отметила Забралова.

Она также добавила, что подмосковные педагоги, работающие с детьми с РАС, регулярно повышают свою квалификацию и получают дополнительное образование. По данной тематике ежегодно обучаются порядка 100 человек.