РИАМО - 5 июл. Специалисты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) рассчитали стоимость строительства системы движения вакуумного поезда между Москвой и Санкт-Петербургом, а также стоимость одной поездки на таком поезде, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира. Согласно выводам института, минимальная стоимость проекта без учета затрат на отчуждение земли составит 1,18 триллиона рублей (18 миллиардов долларов) при однотрубном исполнении и не менее 3,25 трилиона рублей (36 миллиардов долларов) — в двухтрубном», — говорится в статье.

Принцип Hyperloop — движение разгоняющейся до 1,2 тысячи километров в час капсулы по рельсу в вакуумной трубе. Систему предложил американский бизнесмен и инженер Илон Маск для участка Лос-Анджелес—Сан-Франциско в 2012 году. Пока на практике такую систему пока не опробовали.

В России вакуумные поезда также предлагали пустить через границу с Китаем между городами Зарубино и Хуньчунь в 2016-2017 годах. В качестве инвестора рассматривался владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. В итоге в марте 2018 года его арестовали, в мае Магомедов вышел из состава совета директоров Virgin Hyperloop One, с тех пор о проекте ничего не слышно.

Направление Москва — Санкт-Петербург ИПЕМ предложил из-за высокого пассажиропотока между двумя столицами, а также из-за планов строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между городами. Ее предварительная стоимость, говорил вице-премьер Максим Акимов в июне, оценивается в 1,5 триллиона рублей.

По расчетам института, время в пути между Москвой и Петербургом в вакуумном поезде составит 33 минуты. Вместимость капсулы — 28 или 40 посадочных мест. Минимальный интервал движения — 6 минут, с 6:00 до 23:00 предполагается отправлять по одной капсуле в обе стороны по двухтрубной магистрали и по три — при однотрубном исполнении. Ночью нужно отправлять по одной капсуле в час или полтора часа соответственно. Тогда проект будет прибыльным.

Согласно расчетам, поездка в таком поезде будет доступна только состоятельным пассажирам.

«В двухтрубном исполнении и капсулах на 40 пассажиров билет в одну сторону будет стоить не менее 16,1 тысячи рублей, или 12,7% ежемесячных доходов среднего москвича и 17,6% — среднего петербуржца. Без господдержки билет обойдется на 70,6% дороже — 27,5 тысяч рублей. В однотрубном исполнении и с капсулой на 28 пассажиров билет будет стоить 31,6 тысячи рублей при господдержке и 48,9 тысячи рублей — без», — отмечается в статье.

Эксперты резюмируют, что с такой высокой стоимостью билетов строительство выглядит нецелесообразным, так как состоятельных людей мало, они не смогут обеспечить необходимый для окупаемости пассажиропоток.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что ИПЕМ подтвердил цифрами вполне очевидный вывод: хотя страна в состоянии развивать скоростное движение на существующей инфраструктуре, большие расстояния, высокая стоимость строительства и санкции, а главное, низкий уровень доходов населения не дают возможности развивать высокоскоростное, для которого необходимо строительство дорогостоящей инфраструктуры.

Между Москвой и Санкт‑Петербургом начали курсировать дополнительные поезда>>