РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов Дмитрий Машков поздравили ветеранов и работников промышленности округа с профессиональным праздником и пожелали им благополучия и добра, сообщается на сайте администрации округа.

«Уважаемые ветераны и работники промышленности городского округа Подольск! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником, который отмечается в Московской области 5 июля. Труд работников промышленности заслуживает особого уважения, искренней признательности. Профессиональное мастерство, разносторонние знания, многолетний опыт, приверженность трудовым традициям, высокая ответственность каждого – это большой вклад в укрепление экономического потенциала городского округа Подольск и Подмосковья. Особая благодарность – нашим ветеранам промышленного производства и представителям трудовых династий», – говорится в тексте поздравления.

Подольские предприятия промышленного комплекса вносят весомый вклад в формирование доходной части бюджета округа и консолидированного бюджета Московской области.

Пестов и Машков пожелали промышленникам Подольска новых успехов в созидательном труде, в развитии производства, воплощения в жизнь новых смелых проектов, уверенности в завтрашнем дне, а также здоровья, благополучия, счастья, мира и добра.