РИАМО - 5 июл. На восстановление 16 заброшенных ферм в Подмосковье в 2019 году выделили 41 миллион рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В текущем году планируют провести реконструкции не менее 16 молочно-товарных ферм в порядка 10 округах Подмосковья», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Заброшенные фермы восстановят в Наро-Фоминском, Рузском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Богородском городских округах, в округах Серпухов, Чехов, Шаховская, Щелково, Лотошино.

«К примеру, в Наро-Фоминском округе фермы реконструируют сельхозпредприятия «Экофомерма 48» и КФХ «Решетников». Будет создано более 1,1 тысячи новых скотомест для клеточного содержания коз. Объем инвестиций составит около 22 миллионов рублей. Появится более 10 новых рабочих мест», — уточнил Разин.

Он добавил, что после восстановления молочных ферм в Сергиево-Посадском, Рузском и Орехово-Зуевском округах также появится порядка 1 тысячи скотомест крупного рогатого скота.

«Финансирование в 2019 году в виде возмещения затрат на приобретенное оборудование для реконструкции предусмотрено в размере 41 миллиона рублей», — отметил министр.

Он добавил, что программа поддержки реконструкции будет продолжена и в следующем году.