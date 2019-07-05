РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В микрорайоне Климовск Подольска обустроят более 90 метров тротуара вдоль колледжа по улице Школьная, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска на улице Школьной начались работы по обустройству тротуара вдоль колледжа имени Никулина. Длина нового тротуара составит более 90 метров, также будут обустроены ступени для подхода к автобусной остановке», – говорится в сообщении.

Работы по обустройству тротуара проводят специалисты ГБУ «Мосавтодор».