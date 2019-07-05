РИАМО - 5 июл. «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских стали одними из лидеров рейтинга самых лучших событий июльских выходных, рейтинг составили по результатам анализа уникальности и популярности событий июльских выходных, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«В первую пятерку опен-эйр фестивалей первых июльских выходных вошли музыкальный фестиваль Tinkoff STEREOLETO в Севкабель Порту в Санкт-Петербурге, фестиваль музыки и активного образа жизни «Ласточка» в «Лужниках» в Москве, фестиваль «Ночь музыки» в Гатчине Ленинградской области, фестиваль «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских Московской области и Морской фестиваль в Сочи», — говорится в материале.

V Международный джазовый фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет 6 и 7 июля в музее-усадьбе «Горки Ленинские» Ленинского района Московской области. В программе подмосковных «Джазовых сезонов-2019» - Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Валерий Сюткин и его проект Light Jazz, трубач Christian Scott, органист Larry Goldings, гитарист Peter Bernstein и барабанщик Bill Stewart.

В дни фестиваля также выступят группы Guru Groove Foundation и Under Influence, Алекс Ростоцкий и его группа. Фестиваль «Джазовые сезоны» в Подмосковье посетили более 6 тысяч человек в прошлом году.