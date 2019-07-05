РИАМО – 5 июл. В Роструде объяснили, как работодатели должны оплачивать труд тех, кто одновременно выполняет свои обязанности и обязанности ушедших в отпуск сотрудников, пишет «Российская газета».

«Существует несколько способов замены отпускников. Совмещение. Это когда работник совмещает свою работу и работу отпускника. Временный перевод. Когда работник выполняет только обязанности отпускника. Совместительство. Работник тратит на работу отпускника свободное от основной работы время. Есть еще вариант — принять на место отдыхающего временного сотрудника», — говорится в статье.

Работой по совместительству сотрудник занимается на регулярной основе в свободное от основных обязанностей время. Длиться она должна не больше 4 часов в день, либо целый день (если сотрудник свободен от выполнения обязанностей по основному месту работы). Необходимо заключить отдельный трудовой договор.

«При любом раскладе продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени. Соответственно оплачиваться работа по совместительству должна пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки, либо на других условиях, определенных трудовым договором», — отмечается в материале.

При совмещении еще один трудовой договор заключать не нужно. Работа выполняется в режиме обычного рабочего времени. Сумма оплаты должна быть прописана в дополнительном соглашении. Она может зависеть от объема выполненной работы или количества отработанного времени.

Совмещение допускается только с письменного согласия сотрудника. Также сотрудник может досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель может досрочно отменить поручение, предупредив об этом работника письменно.