РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июл. Школьники из Королева принимают участие в финале российского чемпионата «Воздушно-инженерная школа», написала ректор Технологического университета Татьяна Старцева в своем аккаунте в «ВКонтакте».

Финал VIII Российского чемпионата проекта «Воздушно-инженерная школа» проходит во Владимире с 1 по 6 июля. Чемпионат проводится в рамках совместного проекта Технологического университета и МГУ «Вернадский – Подмосковье». Организаторами являются МГУ и госкорпорация «Роскосмос».

«В чемпионате принимают участие шесть школьников – обучающихся Детского технопарка «Кванториум» Технологического университета в городском округе Королев, а также три преподавателя университета – в качестве экспертов чемпионата. Всего участников со всей России было более 70», – написала Старцева.

Она добавила, что в настоящее время подготовлен проект договора между Научно-исследовательским вычислительным центром МГУ и Технологическим университетом об открытии на базе МГОТУ инженерно-космической школы.