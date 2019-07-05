РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В подмосковном Подольске выполнили более 83% от общего объема ремонта муниципальных дорог, всего в округе отремонтируют свыше 26 километров муниципальных и региональных автодорог, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На сегодняшний день в городском округе Подольск выполнено более 83% от общего объема ремонта муниципальных дорог. Всего в округе отремонтируют 47 муниципальных и региональных дорог общей протяженностью более 26 километров, 13 из них были выбраны жителями по итогам голосования на портале «Добродел». После проведения ремонтной кампании доля муниципальной улично-дорожной сети в нормативном состоянии увеличится до 87,7%», – говорится в сообщении.

На 33 муниципальных дорогах завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, в том числе на объездной дороге в деревнях Бяконтово, Услонь, Агафоново и Холопово, за которую на «Доброделе» проголосовали более 620 человек, и других. Укладка покрытия продолжается на трех участках: улице Промышленная – объездная дорога к СНТ в поселке МИС – за нее проголосовали порядка 250 человек, улице Зеленая в микрорайоне Львовский и улице Полевая в поселке Быково.

«В Подольске в рамках программы комплексного обустройства улично-дорожной сети проведут замену асфальтобетонного покрытия на 40 муниципальных и 7 региональных дорогах, также покрытие заменят на территории автовокзала и 7 медицинских учреждений, обустроят ряд региональных дорог элементами безопасности дорожного движения. Всего на дорожные работы из бюджета Московской области выделено более 200 миллионов рублей, из них свыше 135 миллионов – на ремонт автомобильных дорог», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Также в рамках программы обустройства улично-дорожной сети в Подольске отремонтируют территорию автовокзала на Вокзальной площади, территории 7 медицинских учреждений. Асфальтобетонное покрытие заменят у городской клинической больницы на улице Кирова, наркодиспансера и психиатрического отделения на улице Литейной, больницы на улице Батырева. В Климовске отремонтируют территории больниц на проспекте 50-летия Октября и на Больничном проезде, а также покрытие заменят у Львовской районной больницы в микрорайоне Львовский.

Помимо этого, дороги регионального значения в округе оснастят элементами безопасности дорожного движения: построят порядка 4 километров линий наружного освещения, а также переустроят 1,2 километра тротуаров.