РИАМО - 5 июл. На Коровинском шоссе в Северном административном округе столицы случился пожар в одном из помещений склада картонной упаковки и пластмассовых изделий, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Склад находится по Коровинскому шоссе в доме 35, строении 4. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в пятницу в 09:44. Пожар охватил площадь 30 квадратных метров.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 10:11 загорание было ликвидировано», — говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что в пожароопасный летний период необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения возгорания звоните по телефону 101.