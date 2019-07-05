РИАМО - 5 июл. Время разговоров по мобильной связи в столице сократилось в первом квартале 2019 года, похожая тенденция наблюдается по всей России – все большую популярность набирают мессенджеры, пишет в пятницу газета «Известия».

«В I квартале 2019 года московские абоненты проговорили по мобильным телефонам 14,3 миллиарда минут. <…> За тот же период 2018 года этот показатель составлял 15,3 миллиарда минут (минус 6,5%), а 2017-го — 16,2 миллиарда минут (снижение на 11,7%)», — говорится в статье.

По всей России трафик мобильной телефонии в первом квартале снизился на 2,8% до 108,5 миллиардов минут.

Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов считает, что это свидетельствует о нарастании популярности в России WhatsApp, Viber и аналогичных сервисов. Пользователи смартфонов все чаще звонят друг другу через них, пользуясь дешевым и качественным мобильным интернетом. Кроме того, профиль общения меняется – люди чаще пишут в мессенджерах, чем звонят или отправляют платные СМС.

«В прошлом году компания Ernst & Young провела опрос российских пользователей мобильной связи. Из него выяснилось, что 8% звонили через мессенджеры чаще, чем набирали обычный телефонный номер. 31% респондентов сказали, что говорят через мессенджеры по меньшей мере не реже, чем по телефону. Еще 11% заявили, что звонят с их помощью, когда голосовая связь недоступна», — добавляется в сообщении.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что в столице переток из сегмента традиционной телефонии в коммуникационные интернет-сервисы связан с тем, что в мегаполисе покрытие сетей четвертого поколения велико, как ни в одном другом регионе России.

По данным Mediascope, в апреле этого года самым популярным мессенджером в России у пользователей мобильных устройств в возрасте 12–64 лет был WhatsApp. В это приложение хотя бы раз в день заходили 39,7% пользователей. Далее следуют Viber (18,8%), Telegram (9,5%) и Skype (2%).