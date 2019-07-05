РИАМО - 5 июл. В музее Пушкина на Пречистенке откроется кафе, художественная концепция которого основана на творчестве поэта, инвестора выбрали на городских торгах, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

На аренду помещения под кафе в музее Александра Пушкина на улице Пречистенке претендовали четыре инвестора. Победителем городских торгов стал индивидуальный предприниматель Дмитрий Алферов. Оператором торгов выступило подведомственное учреждение департамента – государственное бюджетное учреждение «СЦ 44».

«Новое кафе на Пречистенке будет радовать посетителей разными блюдами – от авторских супов до бельгийских вафель и русских блинов. Объединять меню будет общая концепция в стиле пушкинских времен, а точнее будет содержать прямые отсылки к творчеству великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина», – сказал победитель аукциона, предприниматель Дмитрий Алферов.

Он добавил, что впервые принял участие в городском аукционе и впервые же решил освоить новый формат организации точки общепита.

«Опыт в организации точек питания в парках, а также оказание кейтеринговых услуг имеется, а вот открыть кафе в музее – новый опыт. Благодаря городскому аукциону удалось найти отличную локацию», – отметил Алферов.

По итогам аукциона ставка аренды нежилого объекта площадью 55 квадратных метров составила 730 тысяч рублей в год, превысив стартовое значение на 74%.

Объект расположен на нижнем уровне музея Александра Пушкина по адресу: улица Пречистенка, дом №12/2, строение 6, в шаговой доступности от станции метро «Кропоткинская». Договор аренды заключается сроком на 5 лет.

Музей Александра Пушкина располагается в дореволюционном здании, построенном до 1917 года. Главный вход, через который можно пройти в помещение, украшен аркой и декоративными колоннами.

В непосредственной близости от здания, в котором находится объект, расположены Гоголевский бульвар, Музей современного искусства, храм Христа Спасителя и другие знаковые историко-культурные объекты.

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