РИАМО - 5 июл. В Воскресенске провели закупки на выполнение работ по благоустройству усадьбы Кривякино, в ходе реконструкции будет восстановлен исторический облик, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурсной политики Московской области.

«Комитетом проведены закупки на выполнение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Кривякино». Заключены контракты, уже ведутся работы в части реабилитации и восстановления каскада прудов», — сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Общая площадь усадьбы Кривякино превышает 20 гектаров. Работы предполагают реставрацию парковой территории XVIII-XIX веков и каскада прудов XVIII с очисткой дна и восстановлением береговой линии.

Основная задача — восстановление исторического облика парка и создание пространства для отдыха. Парк будет разделен на несколько частей. В центре построят зону с парадным и парковыми партерами у главного усадебного дома. Регулярный парк и территория вокруг прудов станет зоной тихого отдыха. Ландшафтный парк — зоной активного отдыха со сценой.

Усадьба находится в центре Воскресенска. На территории парка устроены аттракционы и детские площадки с временными игровыми сооружениями.