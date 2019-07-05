РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска до 70 студентов профильных вузов пройдут практику в нынешнем летнем сезоне, сообщается на сайте предприятия.

«Лето в АО «ЦНИИТОЧМАШ» Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») – период активного привлечения практикантов из высших и средних специальных учебных заведений. В настоящее время стажировку в институте проходят 56 студентов из Волгограда, Тулы, Москвы и Подмосковья. К августу их количество возрастет еще. Всего пройдут практику до 70 студентов профильных вузов», – говорится в сообщении.

Так, учащиеся Московского государственного технического университета имени Баумана, Волгоградского государственного технического университета, Тульского государственного университета, Подольского колледжа имени Никулина под руководством профессионалов осваивают различные специальности.

«Практика приглашать студентов учебных заведений для прохождения стажировки в летний период существует в ЦНИИТОЧМАШ давно. Из года в год институт принимает около 70 студентов, которые получают возможность проникнуться атмосферой одного из крупнейших, опорных предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, ознакомиться с его деятельностью, дополнить полученные в вузе знания практическими навыками», – пояснила руководитель службы по управлению персоналом ЦНИИТОЧМАШ Жанна Фарион.

Многие из стажеров института после получения диплома приходят сюда работать. Особенно тесные отношения у предприятия с МГТУ имени Баумана и Волгоградским государственным техническим университетом, где регулярно проводится целевой набор выпускников.

Взаимодействие ЦНИИТОЧМАШ и вузов идет и на более высоком – научном уровне. Специалисты и ученые ЦНИИТОЧМАШ постоянно работают со специализированными советами по защите кандидатских и докторских диссертаций, функционирующих при высших военных учебных заведениях и вузах, готовящих специалистов для предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса.