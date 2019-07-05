РИАМО - 5 июл. В шорт-лист премии Всемирного фестиваля архитектуры (World Architecture Festival, WAF), архитектурного «Оскара», вошли 12 московских проектов, в их числе зал «Зарядье», парк «Тюфелева роща», Дворец художественной гимнастики в «Лужниках», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году было подано рекордное количество заявок по московским объектам, и это не может не радовать. Наши архитекторы становятся все более открытыми для мира и все чаще получают престижные международные награды. К тому же повышается уровень международного сотрудничества — мировые звезды архитектуры охотнее берутся работать в Москве, что в итоге только идет на пользу городу», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он считает, что постепенно наступает новая веха в развитии столицы — период открытости, сотрудничества и высокого качества проектов.

Победителей премии World Architecture Festival объявят в начале декабря в Амстердаме.

Москва, кроме зала «Зарядье», парка «Тюфелева роща» и Дворца художественной гимнастики, представляет на премии: жилой комплекс «Бродский», проект застройки территории Бадаевского пивоваренного завода; жилой комплекс RED7; Сколковский институт науки и технологий; медицинский кластер в Коммунарке; медицинский кластер в «Сколкове»; центр госуслуг «Мои документы» возле станции метро «Теплый Стан»; инсталляция Living in Nature; комплекс «Рассвет LOFT* Studio 3.34».