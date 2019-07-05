РИАМО - 5 июл. Эксперты Роскачества рассказали о том, как правильно перевозить детей в автомобиле, и о том, как должно выглядеть детское кресло, сообщает kp.ru.

«Сегодня на российском рынке можно встретить различные варианты удерживающих автомобильных приспособлений для детей: треугольники, адаптеры, фиксаторы и другие. Несмотря на то, что их использование не допускается ПДД, альтернативные автокреслам устройства все же пользуются популярностью среди потребителей: многие родители до сих пор пребывают в уверенности, что подобные приспособления способны защитить ребенка», — говорится в сообщении.

Альтернативные креслу устройства были разрешены правилами дорожного движения до 2017 года. Но такие устройства не гарантируют безопасность. На испытаниях, которые проводили английские эксперты, при ударе машины на скорости примерно 48 километров в час манекен, соответствующий параметрам трехлетнего ребенка, вылетел через лобовое стекло.

«Закон был написан таким образом, что даже младенца могли пристегнуть треугольником, и за это никто бы никого не оштрафовал. Кроме этого, у наших сограждан не было и до сих пор нет привычки серьезно думать о безопасности в автомобиле, поэтому, когда перед родителями вставал вопрос – купить автокресло минимум за 3 тысячи рублей или треугольник за 150 рублей, очень многие выбирали самый дешевый способ «защиты», — рассказала главный редактор журнала «АвтоМир» Екатерина Квашенкина.

С 2017 года детей до 7 лет следует возить только в автокреслах, детей с 7 до 11 можно пристегивать штатными ремнями безопасности. При этом альтернативные креслам устройства все еще продаются в магазинах. Опрос, проведенный на сайте премии «Выбор родителей», показал, что 75% родителей в нашей стране все-таки не доверяют бескаркасным автокреслам и «иным» устройствам. Остальные 25%, видимо, делают спрос на этот товар.

«Бескаркасные кресла — это уже зло завтрашнего дня, потому что создается иллюзия, что ребенок пристегнут, а на самом деле – нет. Нужно бороться с продажей бескаркасных кресел сейчас, чтобы завтра дети не погибали в машинах, оборудованных этими автокреслами», — подчеркнула член Наблюдательного совета Роскачества, врач-педиатр Татьяна Буцкая.

Специалисты Роскачества напоминают, что подбирать кресло нужно по возрасту, росту и весу ребенка. Но рост — главный параметр. Ребенок до 7 лет в машине обязательно и всегда должен сидеть в специальном кресле, даже если поездка займет пять минут.

«Кресло обязательно нужно фиксировать внутри автомобиля, либо с помощью креплений ISOFIX (International Standards Organisation FIX – система крепления детского автокресла, разработанная Международной организацией по стандартизации), либо штатными ремнями безопасности», — подчеркивается в статье.

Специалисты не советуют перевозить детей одетыми в верхнюю одежду — при резком торможении ребенок может вылететь из расстегнутого комбинезона. Самое безопасное место для автомобильного кресла внутри автомобиля – посередине заднего сиденья. А если кресло ставится на переднее сидение, что допустимо в случае с автолюлькой, обязательно нужно отключить подушку безопасности.