РИАМО – 5 июл. Сокращение списка исключительно мужских профессий в РФ уже является шагом вперед, но останавливаться на этом нельзя, женщина должна иметь возможность сама выбирать себе вид деятельности, сообщила общественный деятель Татьяна Сухарева.

Минтруд России сократит список запрещенных профессий для женщин с 450 до 100. Изменения вступят в силу уже со следующего года. Женщины смогут попробовать себя в роли машиниста электропоезда, заняться ремонтом автомобилей или нести службу на корабле.

«Это, конечно, шаг вперед относительно того мракобесия, которое раньше было. Но это шаг неокончательный, потому что списка профессий, запрещенных по половому признаку, быть не должно! Нет же ограничений по национальности, по расе — все понимают, что это дикость. Это отношение к женщине исключительно как к инкубатору», — сказала Сухарева в эфире Радио «Комсомольская правда».

Она добавила, что любая работа наносит вред здоровью: сидячая работа, стоячая работа, подъем тяжестей, стояние у плиты, балет. При этом, по словам Сухаревой, ограничения вводятся только по тем деятельностям, которые могут навредить репродуктивному здоровью.

Общественница подчеркнула, что женщина не инкубатор и сама может выбрать себе вид деятельности, учитывая все риски.