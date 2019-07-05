РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. В подмосковных Люберцах региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» перестанет перерабатывать тетрапак (картонная упаковка для продуктов питания и напитков) по причине смешивания этого вида отходов с другими, сообщается в Instagram-аккаунте «ЭкоЛайн-Воскресенск».

С 1 января 2019 года в Подмосковье официально применяется двухпоточная система сбора отходов.

«К сожалению, сегодня мы вынуждены сообщить о временной приостановке приема тетрапака в наши контейнеры РСО в Люберцах. Дело в том, что сортировочное предприятие больше не может обеспечивать отбор тетрапака. Основная масса тетрапака попадает в раздельные отходы с остатками жидкости и портит другое вторсырье», — говорится в сообщении регионального оператора в Instagram.

Компания пытается найти способ решения сложившейся ситуации и сообщит о любых изменениях. Региональный оператор может снова начать принимать тетрапак осенью.

Упаковку можно сдать во время акций и мероприятий, ее будут направлять на сортировочный завод «ЭкоЛайн» во Владыкино.