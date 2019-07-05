РИАМО - 5 июл. В столичном районе Митино в ближайшее время планируют организовать проверку уровня шума от самолетов после обращения местных жителей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Николай Ивашов.

«ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» понимает социальную важность вопроса, поэтому мы готовы выступить с предложением проверить уровень шума от самолетов в районе Митино», - сказал Ивашов.

Ивашов добавил, что компания готова вести диалог с жителями.

Он рассказал, что местные жители выступили с обращением прекратить пролет воздушных судов на имя генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Игоря Моисеенко.