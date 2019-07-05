РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В Подольске во Дворце культуры «Октябрь» планируют установить тактильную плитку для безопасности незрячих людей, сообщила на заседании представитель комитета по культуре и туризму администрации округа Ольга Баканова.

В администрации округа 4 июля прошло очередное заседание координационного совета по делам инвалидов при администрации. Всего на повестке дня значились пять вопросов, один из которых касался организации доступности учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«В Подольске пандусы имеются в 46 объектах культуры, в 12 объектах имеются доступные санитарно-гигиенические помещения. В текущем году планируется установить в учреждениях культуры округа информационные терминалы с адаптивным программным обеспечением для маломобильных групп населения. Также планируется установка тактильной плитки и табличек с азбукой Брайля для безопасности движения незрячих людей во Дворце культуры «Октябрь»», - сказала Баканова.

Она отметила, что пандусы оборудованы в 24 библиотеках округа, а в текущем году планируется установить стационарные пандусы еще в двух филиалах центральной библиотечной системы.