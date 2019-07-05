РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Члены общественной палаты Подольска в июле проведут мониторинг молочных кухонь округа и проверят соблюдение срока годности и объем выдаваемой продукции, сообщила «РИАМО в Подольске» активистка, член общественной палаты округа Лариса Тарасова.

«Общественная палата Подольска в течение июля проведет мониторинг молочных кухонь округа. В ходе осмотра мы обращаем свое внимание на наличие холодильников для хранения продукции, теплового тамбура для ожидания, графика привоза продукции, графика получения, ассортимент, объем выдачи продукции, соответствие ведомости выдачи с объемом выдаваемой продукции, соблюдения срока годности. Наша цель — выявить проблемы, если они есть, как на местах, так и в системе в целом», — сказала Тарасова.

Она пояснила, что полученная в ходе мониторинга информация будет передана в общественную палату Московской области для анализа. По итогам мониторинга планируется организовать работу круглого стола с профильными министерствами и представителями от муниципальных общественных палат для обсуждения и выработки дальнейших действий по решению проблемных вопросов.