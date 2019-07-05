РИАМО - 5 июл. Мировой судья Симоновского района Москвы рассмотрит материал дела в отношении муфтия столицы Ильдара Аляутдинова, сообщается на сайте судебного участка.

«Статья КоАП РФ 5.26, часть 3. Определение о назначении дела об административном правонарушении в отношении Аляутдинова Ильдара», - говорится в материале.

Слушание по делу назначили на 25 июля.

Статья КоАП 5.26 «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях» регулирует осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего официального полного наименования, в том числе выпуск или распространение в рамках миссионерской деятельности литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов без маркировки с указанным наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой, - влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов.