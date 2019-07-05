РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Жители подмосковного Подольска смогут выбрать общественные территории, которые необходимо благоустроить в период до 2023 года, сообщается в группе «Комитет по строительству и архитектуре» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители Подольска могут принять участие в голосовании по выбору общественных территорий городского округа, подлежащих благоустройству в период с 2019-2023 годы, в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Общественные обсуждения с жителями будут проходиться 8 июля с 10:00 до 12:00 в кабинете № 304 по адресу: улица Кирова, дом 4», — говорится в сообщении.

В группе «Комитет по строительству и архитектуре» в соцсети «ВКонтакте» также началось голосование по выбору общественных территорий для благоустройства. Так, горожане могут проголосовать за второй этап строительства пешеходной зоны на улице 50 лет ВЛКСМ (от улицы Свердлова до Большой Серпуховской), за благоустройство территории у источника в деревне Валищево, за сквер у ДК «ЗиО», за благоустройство бульвара 65-летия Победы в Кузнечиках или Театральной улицы в микрорайоне Климовск.

Также свои предложения горожане могут оставить в комментариях к записи или направить на электронную почту комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска: ksia@adm.podolsk.ru .