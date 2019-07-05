РИАМО - 5 июл. В подмосковном Красногорске потушили возгорание в строении в Ильинском тупике, в результате инцидента никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Четвертого июля в 15:56 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, Ильинский тупик, дом 1.

«В 16:33 - объявлен повышенный ранг пожара №2. В 18:41 - локализация пожара. В 20:45 - ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал. На ликвидации возгорания работали 16 единиц техники и 58 человек.

По данным открытых источников, в этом здании находятся магазины стройматериалов и мебели, другие организации.