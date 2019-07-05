РИАМО - 5 июл. В подмосковных Серебряных Прудах с помощью спецтехники уничтожили более 300 килограммов дикорастущей конопли, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В Подмосковье проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мак», направленное на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, а также выявление очагов дикорастущих наркокультур.

«В ходе рейда сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Серебряным Прудам недалеко от деревни Дудино обнаружен участок с дикорастущей коноплей. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством – марихуаной», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что с помощью специальной техники путем скашивания и измельчения полицейские уничтожили очаг произрастания каннабиса. Общая масса ликвидированных растений составила более 300 килограммов.