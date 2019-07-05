РИАМО - 5 июл. В столице предложили к благоустройству четыре набережные – это Мневники, Строгино, Тараса Шевченко и участок между Коломенским и Братеевым, к 2035 году город планирует благоустроить все набережные, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В ближайшие пять лет предлагается к развитию 18,5 километров набережных Москвы-реки площадью 309,2 гектара. Это четыре береговых зоны – Мневники, Строгино, Тараса Шевченко и участок между Коломенским и Братеевым. Москва-река в этих местах очень живописна, например, неподалеку расположен Братеевский каскадный парк», — сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в ходе Московского урбанистического форума.

К 2035 году Москва планирует благоустроить все городские набережные, а также провести редевелопмент 19% территорий промышленных зон вдоль реки.

С 4 по 7 июля в столице работает Московский урбанистический форум. Темой мероприятия стало «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В рамках форума состоится более 100 мероприятий, которые помогут увидеть город с другой стороны.