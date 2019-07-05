РИАМО - 5 июл. Пешие прогулки по бульварам, старинным усадьбам и дубравам столицы пройдут в рамках фестиваля «Цветочный джем» с 7 июля по 10 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В сопровождении гидов экскурсанты посетят Воробьевы горы, ВДНХ и музей-заповедник «Коломенское», пройдутся по Цветному и Украинскому бульварам, а также побывают в усадьбах Кунцево, Ясенево, Алтуфьево и других живописных местах города», — сказал представитель пресс-службы организаторов фестиваля «Цветочный джем».

Каждый желающий, предварительно зарегистрировавшись на сайте городского проекта «Гуляем по Москве», сможет принять участие в экскурсиях. В одну экскурсионную группу может войти до 60 человек.

Первая экскурсия запланирована на 19:00 7 июля, когда участники отправятся в усадьбу Михалково, которая стоит на берегу Головинских прудов.

Двухчасовая обзорная экскурсия по главной выставке страны под названием «Парадная ВДНХ» запланирована на 10 июля, прогулка начнется в 15:00. Ее участники увидят архитектурные шедевры выставки — исторические павильоны, обновленные фонтаны и роскошные цветники.

Всего в рамках фестиваля пройдут порядка 30 экскурсий, а длительность каждой из прогулок составит от полутора до двух часов.

Полный список экскурсий:

— 7 июля, 19:00 — «Михалково — подмосковные Бендеры». Экскурсия пройдет по усадьбе Михалково. Сбор участников — у выхода со станции МЦК «Коптево» в сторону улицы Михалковской;

— 8 июля, 15:00 — «Оазис на «Фрунзенской». Парк Трубецких». Экскурсия пройдет по усадьбе Трубецких. Место встречи участников — у выхода со станции метро «Фрунзенская»;

— 9 июля, 15:00 — «Садов, чертогов полукруг…». Экскурсия пройдет по бульварам в центре Москвы и закончится на Патриарших прудах. Место сбора участников — на Тверском бульваре напротив дома 28;

— 10 июля, 15:00 — «Парадная ВДНХ». Экскурсия пройдет по территории выставки. Сбор участников — у памятника Циолковскому на аллее Космонавтов;

— 11 июля, 15:00 — «Ростокинские виды». Экскурсия пройдет по району Ростокино и закончится у станции метро «ВДНХ». Сбор участников — на выходе со станции МЦК «Ростокино» в сторону улицы Бажова;

— 12 июля, 15:00 — «Дворцы и храмы Воробьевых гор». Экскурсия пройдет по парку на Воробьевых горах. Место встречи участников — на выходе №2 у станции метро «Воробьевы горы»;

— 14 июля, 18:00 — «Фестивальный парк. Песня дружбы молодежи». Экскурсия пройдет по парку «Фестивальный». Место сбора — у выхода со станции метро «Речной вокзал» к парку Дружбы;

— 15 июля, 15:00 — «Парк на Поклонной. Гимн Победе». Экскурсия пройдет по парку Победы на Поклонной горе. Сбор участников — у памятника героям Первой мировой войны;

— 17 июля, 12:00 — «Петровско-Разумовский сад». Экскурсия пройдет по усадьбе Петровско-Разумовское и закончится у станции метро «Петровско-Разумовская». Место сбора — у остановки общественного транспорта «Тимирязевская академия»;

— 18 июля, 16:00 — «Екатерининский парк на Божедомке». Экскурсия пройдет по Екатерининскому парку. Сбор участников — на площади у Центрального академического театра Российской армии;

— 19 июля, 15:00 — «Украинский бульвар». Экскурсия пройдет по Украинскому бульвару и закончится у станции метро «Киевская». Место встречи — у выхода №3 со станции метро «Киевская»;

— 21 июля, 12:00 — «Усадьба Голицыных — «Русский Версаль». Экскурсия пройдет по усадьбе Влахернское-Кузьминки. Сбор участников — на улице Юных Ленинцев возле дома 108;

— 22 июля, 19:00 — «Парк «Красная Пресня». Усадьба Студенец». Экскурсия пройдет по парку «Красная Пресня». Место встречи — у выхода №4 со станции метро «Выставочная»;

— 24 июля, 15:00 — «Запрудные ландшафты ВДНХ». Экскурсия пройдет по территории выставки. Место сбора — у выхода со станции метро «Ботанический сад» (в парке на 1-й улице Леонова);

— 24 июля, 19:00 — «Коломенское: от Грозного до Тишайшего». Экскурсия пройдет по музею-заповеднику «Коломенское». Сбор участников — у выхода со станции метро «Коломенское» в сторону музея-заповедника возле киоска «Мороженое»;

— 25 июля, 16:00 — Сад имени Баумана, экскурсия. Место встречи — у памятника М.Ю. Лермонтову;

— 27 июля, 11:00 — «Высокие горы купцов Хлудовых». Экскурсия пройдет по усадьбе Усачевых — Найденовых. Сбор участников — у выхода №6 со станции метро «Чкаловская»;

— 29 июля, 19:00 — «Зарядье: от городских трущоб до ультрасовременного парка». Экскурсия пройдет по парку «Зарядье». Место встречи — у памятника Кириллу и Мефодию в Лубянском проезде;

— 30 июля, 12:00 — «Сквозь кулисы деревьев. Братцево». Экскурсия пройдет по усадьбе Братцево. Место встречи — конечная остановка маршрута троллейбуса №70 («Братцево»);

— 30 июля, 15:00 — «Алтуфьевские берега». Экскурсия пройдет по усадьбе Алтуфьево и закончится у станции метро «Алтуфьево». Место сбора участников — у выхода №1 со станции метро «Алтуфьево»;

— 31 июля, 12:00 — «На тенистых аллеях Петровского парка». Экскурсия пройдет по Петровскому парку. Сбор участников — на выходе со станции метро «Динамо» в сторону театра «Ромэн»;

— 31 июля, 15:00 — «Прошедших лет цветущее наследство. Экскурсия по Воробьевым горам». Тур пройдет по ботаническому саду и территории МГУ имени М.В. Ломоносова на Воробьевых горах. Место встречи — за турникетами при выходе со станции метро «Ломоносовский проспект»;

— 1 августа, 12:00 — «Дворцово-парковый ансамбль «Царицыно». Экскурсия пройдет по музею-заповеднику «Царицыно». Место встречи — у главного входа в музей-заповедник;

— 2 августа, 18:00 — «Усадьба Кунцево». Экскурсия пройдет по усадьбе Кунцево и закончится в Солдатенковском парке. Сбор участников — у выхода №2 со станции метро «Пионерская»;

— 6 августа, 15:00 — «Сад «Эрмитаж». Экскурсия пройдет по саду «Эрмитаж». Место встречи — у памятника А.С. Пушкину на станции метро «Пушкинская»;

— 6 августа, 15:00 — «Усадьба Ясенево». Экскурсия пройдет по усадьбе Ясенево. Сбор участников — у выхода №2 со станции метро «Новоясеневская»;

— 7 августа, 15:00 — «Цветущая ВДНХ». Экскурсия пройдет по паркам и садам выставки. Сбор участников — у конечной остановки маршрутов трамваев №17, 11, 25 («Останкино»). Регистрация на этот тур откроется 7 июля;

— 8 августа, 15:00 — «Цветной бульвар». Экскурсия пройдет по Цветному бульвару и закончится у станции метро «Проспект Мира». Место встречи — у выхода станции метро «Трубная»;

— 9 августа, 19:00 — «Коломенское: от Грозного до Тишайшего». Экскурсия пройдет по музею-заповеднику «Коломенское». Сбор участников — у выхода со станции метро «Коломенское» в сторону музея-заповедника возле киоска «Мороженое»;

— 10 августа, 12:00 — «Яузские берега. Ботанический сад». Экскурсия пройдет по берегам Яузы, участники увидят усадьбу Свиблово, парк «Леоново», храм Живоначальной Троицы. Место встречи — выход со станции метро «Ботанический сад».

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» проходит в столице в третий раз. Основные события запланированы с 23 августа по 8 сентября. Однако уже с 20 июня на улицах, площадях и бульварах столицы появились 42 дизайнерских выставочных сада. Их создали ведущие ландшафтные дизайнеры из 11 стран мира.