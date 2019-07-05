РИАМО - 5 июл. Выставка «Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля» откроется 12 июля в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца, гости узнают, над чем работали кремлевские реставраторы последние пять лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В нашем музее хранится уникальная коллекция государственных регалий, и часть ее была отреставрирована. Многие вещи долгое время находились в запасниках и будут впервые представлены публике на выставке. Кроме того, проект очень важен для будущего музея: все экспонаты в дальнейшем войдут в состав экспозиции музея на Красной площади», — сказала генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

По данным на сайте, на выставке покажут старинные иконы, личные вещи монархов, среди которых алмазные венцы царей Ивана и Петра (будущего Петра I) Алексеевичей, ренессансный итальянский шлем, парадное оружие, конское убранство, ювелирные изделия русских и западноевропейских мастеров.

Особое место занимает икона «София Премудрость Божия» первой половины XV столетия. В реставрации всех этих предметов принимали участие специалисты по металлу, тканям, бумаге, темперной и масляной живописи.

Выставка будет сопровождаться мультимедийной программой, которая позволит зрителям получить представление о процессе работы музейных реставраторов. Экспозиция будет работать до 13 октября.

Реставрационные мастерские существуют в Музеях Московского Кремля с 1963 года. Специалисты берутся за работу любой сложности. В самих музеях — богатейшая коллекция икон, текстиля, оружия, ювелирных произведений, книг и исторических документов.