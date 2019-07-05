РИАМО - 5 июл. В пятницу в Подмосковье и Москве ожидается переменная облачность, температура достигнет плюс 20 градусов, возможен кратковременный дождь, атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве и области еще сохранится прохладная погода. Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 18-20, по области - плюс 15-20 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный, 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 40%.

«Для метеозависимых, в частности, страдающих хроническими заболеваниями, таких как обструктивные болезни легких, бронхиальная астма, воспалительные и посттравматические болезни суставов и позвоночника, такие внешние условия являются провоцирующими факторами и могут способствовать обострению болезни и ухудшению самочувствия. Еще одним неблагоприятным погодным фактором остается пониженное атмосферное давление», - предупреждают синоптики.