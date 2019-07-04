РИАМО - 4 июл. Финалисты всероссийского конкурса «Лидеры России» на встрече со стажерами правительства Московской области поделились с ребятами своим управленческим и проектным опытом, в также рассказали об интересных особенностях конкурса, говорится в сообщении пресс-службы управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области.

«Во встрече приняли участие коммерческий директор региона АО «ЮниКредит Банк» Кристина Коцкая, заместитель управляющего филиалом АО «Газпромбанк» Дмитрий Ковынев, проектный управляющий в области авиастроения Алексей Зимин и коммерческий директор группы компаний «РосКомпозит» Георгий Буторов», – перечисляется в материале.

Стажеры задавали много вопросов про личное самосовершенствование, формулу успеха, мотивацию и источники вдохновения финалистов конкурса. Обсудили аспекты построения командной работы, взаимодействия с наставниками, а также все участники встречи поделились своим опытом в социальных проектах региона.

«Данное мероприятие предоставило уникальную возможность для нас, молодых специалистов, пообщаться с действительно успешными людьми. Выступления лидеров позволили больше узнать о конкурсе, услышать их секреты успеха, а также понять, что на пути к успеху нет непреодолимых препятствий», – поделился своим впечатлением от встречи студент первого курса магистратуры МГИМО Иван Ильинский, который проходит стажировку в управлении протокола администрации губернатора Московской области.

Финалист конкурса Дмитрий Ковынев отметил, что молодые люди готовы делать полезные дела.

«На меня произвели большое впечатление те социальные проекты, о которых рассказывали ребята: кто-то помогал полиции искать преступника, кто-то организует для детей сеансы иппотерапии, кто-то собирает средства для пожилых людей. Я предполагал, что сегодня будет встреча с интересными людьми, но не ожидал, что роли поменяются – это я встречался с интересными людьми, в первую очередь! Надеюсь, ребятам тоже было полезно повстречаться с нами», – добавил он.

В завершение встречи финалисты призвали стажеров участвовать в различных конкурсах и не бояться заявлять о себе.