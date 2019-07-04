РИАМО - 4 июл. В Московской области выросла статистика по гибели детей и детского травматизма, чаще всего малыши тонут в водоемах, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой.

«Проведенный нами анализ детского травматизма за шесть месяцев текущего года в сравнении с тем же периодом 2018 года показал рост практически по всем показателям. По данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, за полгода мы потеряли 116 детей, в то время как в прошлом году за тот же период погибло 92 ребенка», – отметила Мишонова.

Небольшой рост показала и статистика детского травматизма. За 6 месяцев текущего года различные травмы получили 322 ребенка, при этом за аналогичный период 2018 года были травмированы 307 несовершеннолетних.

«Наибольший рост показателей детской смертности – в графе «утопление». С начала года в Подмосковье утонули 24 ребенка, из них 21 – в открытых водоемах, трех детей удалось спасти. Для сравнения: за шесть месяцев прошлого года в Подмосковье утонули пять детей», – отметила детский омбудсмен.

По ее словам, нередко дети тонут рядом со взрослыми.

«Я призываю взрослых проявлять бдительность не только по отношению к своим детям, но и ко всем другим окружающим. Жизнь ребенка бесценна. Быть может, именно ваше неравнодушие спасет кому-нибудь жизнь», – подчеркнула Мишонова.