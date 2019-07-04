РИАМО - 4 июл. Управление Росреестра по Московской области в рамках горячей телефонной линии 10 июля проконсультирует граждан по вопросам исключения дублирующих сведений ЕГРН об объектах недвижимого имущества, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – это достоверный источник информации об объектах недвижимости на территории РФ. Однако иногда выявляются случаи наличия дублирующихся сведений в ЕГРН об одном и том же объекте недвижимости. При выявлении факта дублирующих записей о зданиях, сооружениях или объектах капитального строительства (ОКС) необходимо исправление технической ошибки.

«Как исключить дублирование сведений в ЕГРН? Какие документы для этого необходимы? Куда обращаться за исправлением ошибок, и каковы сроки их исправления? На эти и другие вопросы жителей Подмосковья ответит начальник отдела повышения качества данных ЕГРН управления Ирина Хвалова», – отмечается в сообщении.

Звонить на горячую линию можно 10 июля с 11:00 до 13:00 по телефону: 8 (499)148-92-70.