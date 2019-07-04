РИАМО - 4 июл. Московская областная станция переливания крови начала уникальное сотрудничество с Национальным медицинским исследовательским центром гематологии Минздрава России по наполнению регистра доноров костного мозга, жители Подмосковья смогут вступить в реестр при сдаче крови, говорится в сообщении министерства здравоохранения региона.

С 1 июля все желающие сдать кровь смогут получить информацию о донорстве костного мозга, а при наличии желания – сдать образец крови прямо во время донации для вступления в регистр, создаваемый на базе ведущего профильного учреждения России – НМИЦ гематологии Минздрава России.

«Подобные регистры создаются во всех развитых странах, формируя затем международные базы данных. Общепринятой мировой практикой является привлечение людей, являющихся кадровыми донорами крови и ее компонентов, поскольку именно они проявляют активную позицию, являются заведомо здоровыми», – сказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

В настоящее время создание регистров HLA-типированных потенциальных доноров костного мозга – современный мировой тренд, направленный на развитие трансплантации костного мозга, являющейся в ряде случаев единственным видом эффективной помощи онкогематологическим больным.