РИАМО - 4 июл. На товарищество собственников недвижимости «Ручеек» и огородное некоммерческое товарищество «Ветеран» в Домодедове наложили штраф в 200 тысяч рублей за отсыпку дороги строительным мусором, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора завершили административное расследование по факту нарушения правил обращения с отходами в городском округе Домодедово, на земельных участках, прилегающих к Скрипинскому проезду. Нарушителями оказались ТСН «Ручеек» и СНТ «Ветеран».

«Дело об административном правонарушении было возбуждено по жалобе двух жителей городского округа, которые сообщили об отсыпке дороги строительным мусором. В ходе расследования установлено, что в границах товариществ, на земельном участке площадью около 5 гектаров отсыпаны проездные пути с использованием строительных отходов: боя шифера и асфальта, утильных автошин и тому подобного», – говорится в сообщении.

Работы производились на территории, прилегающей к реке Гнилуше. Лабораторный анализ проб отходов выявил, что они относятся к IV классу опасности. За это нарушение на оба товарищества были наложены штрафы на общую сумму 200 тысяч рублей.

Ранее Минэкологии за аналогичное нарушение в Одинцовском городском округе привлекло к ответственности ООО «Алекс-Сервис» и индивидуального предпринимателя, которые размещали отходы на открытом грунте, причем последний еще и сжигал коммунальный мусор.