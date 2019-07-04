РИАМО - 4 июл. В подмосковном Домодедове врачи спасли мужчину, у которого в ноге образовался тромб размером 3 сантиметра, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В центр спасения конечностей Домодедовской больницы поступил 58-летний мужчина с болью и отечностью в правой ноге. В результате обследования специалисты выявили у него тромбоз вен нижних конечностей. Размер головки тромба составлял 3 сантиметра.

«При выходе тромба за устье поражается бассейн глубоких вен и возникает угроза тромбоэмболии легочной артерии. При эмболии такого размера очень велика вероятность летального исхода», – сказал главный врач Домодедовской больницы.

Он добавил, что хирурги незамедлительно выполнили перевязку большой подкожной вены, что позволило предотвратить развитие восходящего тромбоза.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.