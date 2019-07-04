РИАМО - 4 июл. Проверки использования подмосковной собственности теперь будут осуществляться с помощью гаджетов, разработано мобильное приложение для контроля использования регионального имущества, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области

«По аналогии с мобильным приложением «Проверки Подмосковья» для контроля целевого использования земель, правительством Подмосковья разработано мобильное приложение для контроля эффективности использования областного имущества, переданного в пользование государственным учреждениям, некоммерческим организациям и частному бизнесу», – отмечается в сообщении

Приложение также называется «Проверки Подмосковья» и использует риск-ориентированный подход для формирования плана осмотров. В настоящее время приложение тестируется сотрудниками Минмособлимущества в ходе текущих проверок использования имущества.

Инспектор при проверке использования имущества, заполняет в мобильном устройстве (смартфон или планшет) электронный опросник, состоящий из 35 вопросов, и подтверждает все фотоматериалами. По окончании процедуры заполненный акт осмотра направляется в базу.

«Проверка с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» позволяет избежать субъективного подхода при проведении контрольных мероприятий, нивелировать человеческий фактор. Каждый этап работы инспекторов – поступление задачи, проведение проверки, направление акта проверки – виден в режиме реального времени», – подчеркнул министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Он добавил, что в настоящий момент сотрудники министерства проводят проверки собственности, закрепленной за учреждениями здравоохранения.

«На этот год запланировано более 1 тысячи объектов. В настоящее время осмотрены свыше 400 зданий и сооружений. Оставшиеся объекты будут осмотрены с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья», – заключил Коган.